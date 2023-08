Vibonati | il Comune prima annuncia e poi non rilascia i permessi di sosta Parte una diffida

(Di sabato 5 agosto 2023) Ildiche saràto, entro 48 ore dalla domanda, a proprietari e residenti che ne facciano richiesta un permesso mensile dia prezzo agevolato. Ma poi non mantiene l’impegno preso. A denunciarlo è Domenico Terracino, responsabile del Codacons Vomero, il quale ha inviato unaaldella cittadina salernitana, che pubblichiamo qui sotto integralmente: Lo scrivente, avvocato Domenico Terracino, responsabile del Codacons Vomero (Napoli, via Michetti 1), a seguito di numerose segnalazioni dei residenti e/o proprietari di immobili in(SA) per il mancato rilascio del permesso di, nel termine di legge, con la presenteildi ...

Il Comune di Vibonati annuncia che sarà rilasciato, entro 48 ore dalla domanda, a proprietari e residenti che ne facciano richiesta un permesso mensile di sosta a prezzo agevolato. Ma poi non mantiene ...