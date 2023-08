Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA AL TRAFFICO VIA TIBERINA, LA STRADA ERA STATA CHIUSA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN PALO TRA I KM 39 E 41 CIRCA. SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TORVAIANICA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA-CIVITA-VITERBO PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI LABARO; È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS. TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DEL MALTEMPO, QUESTA SERA NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA NAVE TERRACINA PONZA DELLE ORE 20:00; CANCELLATA ANCHE LA CORSA PONZA TERRACINA DELLE 5:30 DI DOMANI. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE ...

