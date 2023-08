Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE IN VIA PRENESTINA ALTEZZA COLLE MONFORTANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. A CAUSA DELLA CADUTA DI UN PALO SULLA SEDE STRADALE, CHIUSA AL TRAFFICO VIA TIBERINA TRA I KM 39+000 E 41+000 NEI DUE SENSI DI MARCIA; DEVIAZIONI SUL POSTO. TRASPORTO PUBBLICO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA-CIVITA-VITERBO PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI LABARO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER MONTEBELLO CON PARTENZA DA FLAMINIO E DA SAXARUBRA. LE ALTRE NOTIZIE QUESTA SERA ALLE 21, AL CIRCO MASSIMO, IL CONCERTO ...