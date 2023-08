Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO AL MOMENTO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA-CIVITA-VITERBO, IL SERVIZIO È ANCORA SOSPESO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI LABARO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE QUESTA SERA, DALLE 21, AL CIRCO MASSIMO, IL CONCERTO DEGLI IMAGINE DRAGONS. PREVISTI DIVIETI DI SOSTA IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. GIÀ CHIUSE AL TRAFFICO, TRA LE ALTRE, VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E IL LUNGOTEVERE AVENTINO. DEVIAZIONI DI ...

...o la francese Grenoble (meno di 200.000 persone) a Milano oè una stupidaggine sia dal punto di vista della mobilità urbana sia da quello della posizione geografica come nodi per la...... la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti trae le localita' ...I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti insieme al personale tecnico della Provincia di Frosinone per ripristinare lasulle strade di collegamento principali e per la ...