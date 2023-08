Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE NON POSSONO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA-CIVITA-VITERBO, IL SERVIZIO È SOSPESO DA FLAMINIO A MONTEBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI LABARO; È ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA METRE, INVECE, RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI SONO ...

...o la francese Grenoble (meno di 200.000 persone) a Milano oè una stupidaggine sia dal punto di vista della mobilità urbana sia da quello della posizione geografica come nodi per la...... la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti trae le localita' ...I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti insieme al personale tecnico della Provincia di Frosinone per ripristinare lasulle strade di collegamento principali e per la ...