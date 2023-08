Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SULL’A1-NAPOLI, CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. CIRCONE INTENSA E RALLENTATA SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SPOSTIAMOCI SUL LITORALE, CODE A TRATTI SULLA LAURENTINA TRA COLLI MARINI E TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULL’AURELIA SI RALLENTA NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATENON POSSONO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, PER ...

