Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SULL’A1-NAPOLI, CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. RESTANDO SULL’A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI PONZANONO VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE ORMAI IN VIA DI RISOLUZIONE. CIRCONE INTENSA E RALLENTATA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI. SPOSTIAMOCI SUL LITORALE, CODE A TRATTI SULLA LAUIRENTINA TRA COLLI MARINI E TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SCENDIAMO PIU’ A SUD, SULLA PONTINA CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ...