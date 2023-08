Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. PERMANGONO I DISAGI SULL’A1-NAPOLI, ABBIAMO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRMAAIZONESUD E COLLEFERRO VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE FINOI ALLE 22:00 DI QUESTA SERA I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATENON POSSONO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE REGOLARE SULLA LINEA NAPOLI-CASSINO. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO ANTICIPATA ALLE 13:00 LA CORSAMAR PONZA-ANZIO INIZIALMENTE PREVISTA ALLE 17:30. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL ...

Per l'occasione sono state adottate modifiche allanell'area circostante l'aeroporto e l'...con 2 motoalianti Fournier (Capo Formazione Fabio Iannaccone) Voltige Pattuglia Fly Team...... in transito su piazza del Popolo, potranno proseguire lungo via. Per interventi alle alberate ... considerata laalternativa lungo il perimetro sud del Foro Boario ed il contestuale ...... è sempre possibile rivolgersi al numero verde Pronto Anas 800.841.148 a cui, per fornire informazioni sullain tempo reale, rispondono degli operatori h24. Inoltre, digitando il tasto 5 si ...