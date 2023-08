Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRANB PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. GLI UNICI DISAGI VENGONO SEGNALATI SULL’A1-NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRMAAIZONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 FINO ALLE 22:00. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA NAPOLI-CASSINO TRA CASERTA E ROCCA D’EVANDRO A CAUSA DELLA PRESENZA DI PIANTE SUI BINARI. RITARDI DI CIRCA 30 MINUTI PER I TRENI IN ...