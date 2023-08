Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)DEL 5 AGOSTOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 FINO ALLE 22:00. RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A12-TARQUINIA, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 52, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CIVITAVECCHIA SUD. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI E DOMANI SOSPESI I LAVORI NOTTURNI, I ...