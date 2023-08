«Vi regalo la Playstation 5» | l’influencer chiama la folla a radunarsi a New York e finisce in arresto – Il video

(Di sabato 5 agosto 2023) La polizia di Newha arrestatoKai Cenat per incitamento alla rivolta. Lo streamer di Twitch aveva pubblicato un messaggio sui social netwrok per dare appuntamento a tutti a Union Square alle ore 16. Promettendo, computer e microfoni in omaggio. Lache si è radunata in zona ha colto di sorpresa la polizia. Cenat aveva annunciato che avrebbe regalato computer,5s, microfoni, tastiere, webcam, cuffie e cardda un camion parcheggiato a Union Square. «Sento che Newlo merita», aveva aggiunto. «Quandoè arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza contro il pubblico e la polizia», ha detto il capo del NewPolice Department, Jeff Maddrey. ...

Mercoledì durante una diretta social aveva annunciato che avrebbe regalato computer,5, microfoni, tastiere, webcam, cuffie e cardda un camion parcheggiato a Union Square. "Sento ...Cenat, conosciuto su YouTube e Twitch per i molti follower, ha generato il caos convocando un evento di massa in cui annunciava che avrebbe sorteggiato diverse consolee carte. Un ...Cenat aveva annunciato che avrebbe regalato computer,5s, microfoni, tastiere, webcam, cuffie e cardda un camion parcheggiato a Union Square. "Sento che New York lo merita", aveva ...

«Vi regalo la Playstation 5»: l'influencer chiama la folla a radunarsi a ... Open

NEW YORK Migliaia di giovani pigiati come sardine, e di colpo esplode la rabbia, la violenza. Un’onda umana inarrestabile, in una delle piazze più note nel cuore di Manhattan. Due ore ...Con un messaggio social lo streamer Kai Cenat aveva richiamato i propri fan promettendo loro in regalo Playstation, computer e microfoni a partire dalle 16 a New York.