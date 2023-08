Verona su Bonazzoli | accusa di mobbing la Salernitana

Commenta per primo Si raffredda la pista Hellasper Federico: secondo Il Mattino , per l'attaccante della Salernitana c'è la possibilità di scendere in Serie B, dove si è fatta sotto la Cremonese .sembrava destinato alnell'ambito dello scambio con Hongla, ma tutto è saltato. L'ex Inter ha altri tre anni di contratto con la Salernitana ad una cifra che tocca il milione. Cifre ...Commenta per primo Lo scambio tra Martin Hongla e Federicoè saltato, mae Salernitana lavorano a un altro affare: secondo L'Arena , l'Hellas può inserire Ondrej Duda nell'operazione per arrivare all'attaccante.

Verona, si va avanti per Bonazzoli: ostacolo stipendio GianlucaDiMarzio.com

Procede la trattativa fra Salernitana e Verona per Federico Bonazzoli: l'attaccante ventiseienne si trasferirebbe in Veneto in prestito ...Il giocatore resta un obiettivo importante per il club scaligero Federico Bonazzoli già da qualche settimana è la pedina d’attacco che Sogliano sogna di portare a Verona. La Salernitana ha più volte c ...