Vento forte | allerta dalle 20 per le successive 24 ore

(Di sabato 5 agosto 2023) È in atto unameteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per piogge e temporali improvvisi e repentini anche diintensità (con possibili fulmini, grandinate e ...

I militari della Guardia costiera, dopo averli monitorati per l'intera notte, da qualche ora stanno cercando di portarli in salvo, ma le condizioni del mare sono proibitive a causa deldi ...... Marcianise, Mondragone, Teano e Piedimonte Matese sono state impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall'ondata di maltempo caratterizzato sopratutto dal......meteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per piogge e temporali improvvisi e repentini anche diintensità (con possibili fulmini, grandinate e raffiche di). ...

Caldo in pausa, attenzione al vento forte: domani raffiche oltre i 100 all'ora! Le previsioni per il 6 agosto METEO.IT

Nella giornata da bollino rosso-nero, con il secondo esodo dei vacanzieri, l'autostrada A14 che taglia in lungo le Marche ha brillantemente tenuto (fino alle 19), risultando per gran parte della ...È in atto una allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per piogge e temporali improvvisi e repentini anche di forte intens ...