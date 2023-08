Ventisette rapine tra Napoli e Caserta | sgominata la banda Renegade

commenta Sgominata a Napoli una banda di rapinatori: 4 persone arrestate.tentate e riuscite, in una sola sera erano riusciti a mettere in atto ben 11 colpi, vittime i commercianti nelle province di Napoli e Caserta. In quattro, tuttii 20 e i 30 ...Ilper cento dei femminicidi compiuti in Italia nel ... Ancora più inquietanti i dati dei minori immigratii ... il 50,2 per cento dei furti, il 48,1 per cento delle, il 47,7 per ...Ilper cento dei femminicidi compiuti in Italia nel ... Ancora più inquietanti i dati dei minori immigratii ... il 50,2 per cento dei furti, il 48,1 per cento delle, il 47,7 per ...

Frosinone. Droga e rapine, scacco alla banda - Foto 1 di 5 ciociariaoggi.it