Ventimiglia | vigilantes anti-migranti al cimitero | il sindaco leghista invita Michela Murgia dopo le accuse di «fascismo»

(Di sabato 5 agosto 2023) È scontro trae ildi, Flavio Di Muro. La scrittrice ha bollato il comune ligure come «regime fascista»che l’amministrazione in carica ha istituito un servizio di vigilanza privata all’ingresso delper impedire ai migraccampati in quell’area di accedere ai bagni e alle fontanelle. E Di Muro non ci sta a mandare giù gli attacchi di, e così ha deciso dirla a, crocevia per le persone migrche tentano di attraversare il confine francese, ma che si scontrano con controlli e i respingimenti. «Venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano quello che i miei cittadini sono ...

... e così ha deciso di invitarla a, crocevia per le persone migranti che tentano di ... Commentando una foto, si è rivolta aicoinvolti: "Tu fiero di te, petto in fuori e pancia in ...... la scrittrice Michela Murgia attacca, sui social, il neosindaco di, Flavio Di Muro, Lega, che, nei giorni scorsi, come ha raccontato Repubblica , ha annunciato di mettere due...Botta e risposta infuocato tra la scrittrice Michela Murgia e il sindaco leghista di, Flavio Di Muro . Murgia parla di "regima fascista" . La replica del primo cittadino . ...due...

Ventimiglia, vigilantes anti-migranti al cimitero: il sindaco leghista ... Open

A Ventimiglia il sindaco leghista Flavio Di Muro ha istituito un servizio di vigilanza privata all’ingresso del cimitero per impedire ai tanti migranti accampati in quella zona del comune di frontiera ...“Regime fascista”, dove “un essere umano non ha neanche la dignità di un topo”, ha tuonato sui social la Murgia. E ancora: “Hai negato la più elementare dignità umana a persone senza niente altro che ...