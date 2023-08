(Di sabato 5 agosto 2023) «I miei genitori sono morti. Mia zia ha detto che era arrivato il momento di sposarmi. Avevo 15 anni. Non conoscevo l’uomo che avrei sposato. L’uomo che è diventato mio first appeared on il manifesto.

La decisione del sindaco di, Flavio Di Muro , di assumere due vigilantes per presidiare il cimitero nel quartiere di Roverino ha scatenato le dure critiche di Michela Murgia . Il primo cittadino ha spiegato di essere ...Medici senza frontiere ROMA - "Passare - La sfida quotidiana delle persone in transito respinte e bloccate alla frontiera ...di persone migranti in transito nella città di, che ..., la frontiera della vergogna e degli abusi., la vergogna è anche il sindaco "sceriffo" e le sue ronde di baschi neri anti migranti.Passare " La sfida quotidiana delle persone in transito respinte e bloccate alla frontiera ...

Ventimiglia, vietato passare: crudeltà lungo il confine Il Manifesto

Immigrazione (Italia) Il report di Medici senza frontiere racconta i diritti calpestati di chi cerca di andare in Francia: 13.395 i migranti che nel 2023 sono stati respinti, più 30% rispetto al 2022.Il nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere dà conto della drammatica situazione dei migranti al confine tra Francia e Italia, che subiscono ...