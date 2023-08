(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di denuncia e dei successivi accertamenti di P.G. eseguiti da personale del Commissariato di P.S. di Ariano é stato individuato l’autore di una truffa in danno di un giovane di Ariano Irpino intenzionato ad acquistare deiper il concerto del noto gruppo musicale “” previsto per il 21 giugno 2023 a Napoli. Il giovane ha trovato il relativo annuncio sul gruppo “VENDO-SCAMBIO” su Facebook e dopo una breve contrattazione ha acquistato n. 2del concerto, trasferendo la somma di euro 347.00 sul conto finanziario intestato al truffatore. Successivamente il denunciante, nel ricontrollare la genuinità deiacquistati ed a lui inviati tramite mail, riscontrava con sorpresa che i dueerano ...

Era assunta all'Atac di Roma come controllore. Ma la "fatina" - così è stata ribattezzata " faceva tutt'altro. Invece di verificare idei passeggeri chiedeva all'azienda giorni di malattia. Che usava per vendere le sue creazioni con logo Miss Pink e un cuore con sfondo rosa. La "fatina" di Atac frequentava fiere, sagre di ...... se il grano si fosse comunemente venduto trentatré lire il moggio: e sifino a ottanta. ... in Italia i prezzi deiaerei sono esplosi, con un balzo del 23,5% su base annua. Anche gli ......di annunci di qualsiasi cosa dove avevamo già trovato casa Weasley e di cui eravamo quindi grandi fan) avevamo individuato l'annuncio di una ragazza che non soloma svendeva i suoi. ...

Vendeva biglietti falsi dei Coldplay, denunciato 50enne partenopeo anteprima24.it

Il reparto difensivo del Torino nella scorsa stagione ha stupito. Quest'anno bisognerà confermare quanto fatto e sarà fondamentale confermare in toto la difesa ...Si vendono sempre meno biglietti, il digitale è distribuito malissimo. Si è negato il diritto a una generazione di cineasti a confrontare i propri film con il pubblico. Il cineasta ha bisogno di un ...