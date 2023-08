Vendere più armi Nuova legge | vecchia storia

(Di sabato 5 agosto 2023) Il parlamento discuterà il disegno didel governo che riforma la storica185 del 1990 sulle modalità dell’export militare italiano. E noi, organizzazioni della società civile, lo contrasteremo. first appeared on il manifesto.

Lerecenti Gatti e Boloca, approdati rispettivamente alla Juventus ed al Sassuolo. "Cuni è un ... Personalità daIl "gigante" tedesco mostra sicurezza e non sembra avere complessi malgrado ...Commenta per primo Il Santos non habisogno diMarcos Leonardo, nel mirino della Roma . Infatti il club brasiliano si appresta a cedere un altro giovane attaccante: Deivid Washington (classe 2005), per il quale ha ricevuto ......un figlio per una coppia americana ha detto allo stesso modo a El Pais che ha deciso diil ... logicamente, [le donne] devono essere di postipoveri dei nostri clienti', ha spiegato ...