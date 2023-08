Usa | Trump anche per le nuove accuse si dichiara non colpevole | Più mi incriminano | più salgo nei sondaggi

7.00: daremo lo sfratto a Biden "Ogni volta che i democratici, i marxisti, i comunisti e i fascisti della sinistra radicale mi accusano lo considero davvero un grande motivo d'onore". Lo ha ......dopo l'incriminazione per aver tentato di sovvertire il risultato delle elezionidel 2020. Biden è un "incompetente al quale non dovrebbeessere consentito di essere presidente", ha aggiunto...Lo afferma Donaldin Alabama, nel suo primo comizio dopo l'incriminazione per i suoi tentativi di sovvertire il risultato delle elezionidel 2020.

Dal punto di vista del posizionamento della presidente di Fratelli d’Italia nel match tra Trump e DeSantis per la nomination repubblicana a Usa 2024, l’incontro con McCarthy non porta chiarimenti: lo ...Donald Trump si è dichiarato non colpevole delle nuove accuse avanzate nei suoi confronti per l'incriminazione delle carte segrete a Mar-a-Lago. Per l'ex presidente si tratta della seconda dichiarazio ...