Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco | indagini dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 30 minuti fa isono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale del mare per un. Si tratta di un 48enne di Barra già noto alle forze dell’ordine,al polpaccio da colpoda. Sarebbe accaduto in Via Mastellone, angolo Via Giordano. Il 48enne non è in pericolo di vita.in corso deidel nucleo operativo Poggioreale per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.