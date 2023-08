Uomini e Donne | Giorgio Manetti a sorpresa si scaglia contro Tina Cipollari | “Comportamento da bulla”

Leggi su isaechia

(Di sabato 5 agosto 2023)è stato uno dei cavalieri più discussi del trono over di, specie per la sua turbolenta storia con Gemma Galgani. Proprio di lei e di molto altro ha parlato, intervistato da Tag24, partendo dalla permanenza della Galgani a: Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore. Mentre riguardo alla loro, mai dimenticata dal pubblico, storia d’amore, ha dichiarato: È stata una storia più unica che rara. Non sapevo all’inizio ...