Universiadi 2023 | scherma | l’Italsciabola maschile a squadre conquista l’oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023) Chengdu – Grande Italia a Chengdu nella quarta giornata dellecon le prime due prove ache regalano gioie alla spedizione della. Medaglia d’oro per la formazione di sciabolacomposta da Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Giacomo Mignuzzi e Leonardo Dreossi, argento per la spada femminile con Alessandra Bozza, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Gaia Traditi. Il bottino azzurro sale così a 5 medaglie con due ori e tre argenti. Stupenda vittoria per la squadra degli sciabolatori. Gli azzurri, con il maestro Fabio Di Lauro dello staff del CT Nicola Zanotti a seguirli da fondo pedana, hanno iniziato la loro prova con il successo sull’Azerbaijan per 45-31. Ancora una vittoria ampia per l’Italia nei quarti di finale contro la Polonia con il punteggio di 45-30. Alberto Arpino, Dario ...