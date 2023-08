(Di sabato 5 agosto 2023) MANCHESTER - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Andréal Manchester. Il portiere camerunese, che ha lasciato l 'Inter dopo una sola stagione per unirsi ai Red Devils, ...

Ora Onana è finito di nuovo al centro dell'attenzione dei tifosi dello, stavolta per la sua prima papera con la nuova maglia.Incredibilesubito dal portiere ex Inter e oggi al Manchester, Andrè Onana. Il portiere camerunense ha infatti subito un fantasticoda centrocampo da Sotoca, durante l'amichevole di Old Trafford ...Il Manchesterha ufficializzato l'ingaggio di Rasmus Hojlund: l'ex atalantino ha firmato un contratto fino ... "All'età di soli 20 anni, l'attaccante ha segnato 27in 87 presenze, di cui 10 in ...

United, il gol subito da Onana è virale: "È pazzesco, da centrocampo!" Corriere dello Sport

Onana ha lasciato l'Inter per la tristezza dei tifosi nerazzurri, ma il suo inizio al Manchester United non è stato proprio dei migliori.Poi il Manchester United ha rimontato ma ovviamente negli occhi dei nuovi ... Il rischio è proprio quello di subire gol in questa maniera, cosa che all'Inter non gli era capitata: Sotoca, poco dopo la ...