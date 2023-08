Union Berlino-Atalanta 4-1 | Gasperini | “Devo stringere la rosa e definire l’organico”

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo le pesante sconfitta arrivata nell’amichevole contro l’, per 4-1, il tecnico dell’Gian Pieroha così parlato. Ecco le sue parole: “Aspettiamo l’ufficialità di Scamacca, da lunedì ho necessità di incominciare ae fare un lavoro di sintesi su quello che saràdella squadra, a costo di rimanere con meno giocatori. Perdere ti fa vedere le cose e prendere le decisioni. E’ un mese che andiamo avanti con questo gruppo, è arrivato il momento dianche se cerchiamo sempre di allenare tutti.” E ancora: “Partite come queste sono sempre utili: abbiamo fatto anche buone cose, come la prestazione molto importante di Latte Lath, di cui sono contento, e Kolasinac che ha fatto la sua parte. ...

