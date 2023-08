Una svolta autoritaria Ecco cosa c’è dietro i tagli al Reddito di cittadinanza

(Di sabato 5 agosto 2023) Napoli è la città con il maggior numero di persone che hanno percepito ildi. Conosco Napoli più delle mie tasche, perché ci sono nato, ci ho vissuto e ci vivo, ho fatto il pubblico ministero nella mia città e soprattutto sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806 ad oggi. Tra i percettori non ci sono divanisti, persone antropologicamente dedite all’ozio, ci può sicuramente essere qualche furbetto e anche truffatore, pure dei criminali, ma di gran lunga inferiori per pericolosità e forse anche per numero ai furbetti, ai truffatori e ai criminali che negli anni si sono succeduti negli scranni del Parlamento. Con la cancellazione deldiil governo guidato da Giorgia Meloni conferma che ormai la destra sociale non esiste più La maggior parte è gente ...

Cifra tonda. E in un momento didella sua vita. Compie 70 anni Antonio Tajani, fresco di nomina a leader di Forza Italia. Il ...vicepremier e ministro degli Esteri ha spento le candeline su...Come se ne esce Secondo l`analisi di Fiscal Focus depositata presso la Commissione europea "bisognerebbe eliminare l`obbligo per le imprese di dover registrarenuova partita Iva in tutti quei ...commenta C'ènel caso di Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze dove viveva con la famiglia: è stato arrestato lo zio della piccola. Inoltre anche i genitori della piccola ...

MotoGP | Quartararo: “La wild card di Crutchlow non sarà una svolta" Motorsport.com - IT

Anche il pacco batterie è sviluppato in casa, contenuto in una fusione di alluminio le singole celle sono immerse in un innovativo sistema a liquido (FluidBattery System) che svolge la funzione di ...Dopo mesi di ricerche, le autorità non hanno scoperto dove si trova la bambina, ma oggi c’è stata una possibile svolta nelle indagini. Secondo quanto si apprende, infatti, lo zio della piccola sarebbe ...