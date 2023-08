(Di sabato 5 agosto 2023) Lungo l’Aurelia si svolge il più anticoletterario della Riviera del Ponente ligure. Da qualche anno lo portano avanti un’avvocata e un libraio uniti da una passione atavica: per loroè come mangiare. E anche di più

... dovrebbe riflettere su una via alternativa a guida Onuun periodo provvisorio, fino a condurre ... " Azadi, libertà in Iran" LC: È stato di recente pubblicato il tuo" Azadi, libertà in Iran ",......plurime edizioni delAndreacula, non venne mai querelato, neppure una volta. Altri tempi, giustappunto, a cui mise la parola fine il "cattivista" Massimo D'Alema, la cui nota idiosincrasia...Finalmente unche parla di loro 350 militari italiani in Niger Il golpe ha colpito un presidente eletto in libere elezioni In Svizzera il servizio militare è obbligatoriogli uomini e ...

Un libro per l'estate, il festival di chi ama leggere Vanity Fair Italia

Alla scoperta della storia poco nota della Resistenza in Appennino, raccontata da Stefano Ardito nel suo ultimo libro. I personaggi, gli scenari di guerra e il paesaggio che ancora oggi custodisce i s ...Stasera a San Severino Magdi Cristiano Allam presenterà il suo nuovo libro "Un miracolo per l'Italia". Saranno affrontati temi come religione, sociologia, economia e politica. Un invito a pensare e co ...