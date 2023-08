Un influencer raduna i fan in piazza e scatena il panico | finisce male a New York

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) La polizia di Newha arrestato l'Kai Cenat per aver provocato caos enella centrale Union Square dove migliaia di persone sono accorse dopo che lui aveva annunciato sulle piattaforme Twitch e Youtube che sarebbero state distribuiti computer e console per videogiochi. Si sta valutando la possibilità di incriminare Cenat per incitamento alla rivolta, ha dichiarato Jeffrey Maddrey, capo del Nypd. Ci sono state anche altri arresti tra le migliaia di teenager che hanno invaso la, salendo sui veicoli parcheggiati, scagliando oggetti contro i finestrini, lanciando sedie. Presi d'assalto anche autobus del servizio pubblico newese. Si registrano alcuni feriti anche tra gli agenti che, in tenuta anti-sommossa, per un paio d'ore si sono confrontati con i ragazzi che ...