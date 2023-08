Un freddo inverno nucleare per Macron

Leggi su panorama

(Di sabato 5 agosto 2023) Altissimi costi di gestione per impianti troppo vecchi. Errori di programmazione nella nuova costruzione di centrali. Approvvigionamento dell’uranio spesso complesso a causa delle tensioni internazionali. Uno dei settori cruciali dell’economia d’oltralpe (con interessi strategici anche per l’Italia) vive una grave crisi. Che si ripercuote sulle bollette dei francesi... A reti unificate, quest’i francesi torneranno a sentire appelli al risparmio energetico, a partire dalla riduzione del riscaldamento. Ma stavolta non sarà l’appello televisivo di Emmanuela convincerli: saranno le bollette. In crescita del 10 per cento dal primo agosto, dopo il +15 per cento di febbraio scorso. E altri aumenti in prospettiva. Non il miglior viatico per un presidente che vivrà nel giugno 2024 la sua ultima campagna elettorale, quella delle europee. Sulla ...