Ultime Notizie – Virginia Raggi | morto il padre

(Di sabato 5 agosto 2023) “Siamo vicini aper la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Così in una nota il gruppo M5S alla Regione Lazio. “Le mie sentite condoglianze ae a tutta la famiglia per la perdita di suo papà” ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il difensore brasiliano è sul mercato da tempo, ma nelleore il Nottingham Forest ha ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le5 agosto 2023

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 5 agosto 2023: tutti i segni Corriere della Sera

Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - "Nell'ultimo rapporto dell'Aibe emerge come il debito italiano in mano non solo alle banche centrali ma anche alla finanza internazionale sta diminuendo" e così la necessi ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...