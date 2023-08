Ultime Notizie Serie A | Inter beffa Scamacca | le parole di Weah

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24Marotta ora sta valutando le alternativa per l’attacco. Juventus, lediL’esterno bianconero ha parlato delle sue prime settimane alla Juve. Roma, Belotti: «La scorsa annata turbolenta, ora mi sento bene» Ledi Andrea Belotti, attaccante della Roma, in vista della nuova stagione: «Avevo bisogno di allenamenti tosti, impegnativi». Atletico Madrid, Morata: «Roma? Non è un’opzione in questo momento. Mourinho…» Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a TUDN di un suo possibile trasferimento alla Roma. Ecco le sue ...