Ultime Notizie Roma del 05-08-2023 ore 19 | 10

(Di sabato 5 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il servizio idrografico di Stato krajno dichiara l’area Marina di 6 porti russi nel Mar Nero come zona il rischio di guerra la Russia afferma di aver intercettato e respinto un drone americano sul Mar Nero oggi a Gedda in Arabia Saudita il vertice sui negoziati per l’Ucraina presente anche la Cina nella notte danneggiato una petroliera russa in un attacco di droni Marini vicino al ponte di Crimea ieri colpito un’altra nave di mosca nel Mar Nero espressioni sulla città di confine Russia la Polonia denuncia l’aumento sulla città di confine in russa Kursk e denuncia anche l’aumento del rischio di provocazioni russe e bielorusse al suo confine annuncia un rafforzamento della capacità di sorveglianza lania in allerta inaccessibili attacchi vicino al confine ...