Ultime Notizie Roma del 05-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)dailynews radiogiornale al pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incidente mortale sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna il sinistro avvenuto intorno alle 3 all’interno della galleria allocco all’altezza del chilometro 214 ha visto coinvolti un mezzo pesante un’autovettura Nello scontro piega Autostrade per l’Italia una persona ha perso la vita sul posto i soccorsi sanitari e meccanici le pattuglie della Polizia Stradale il personale della direzione del IV tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia è di 35 volte superiore valori massimi consentiti la presenza di diossina nell’aria In alcune zone di Palermo dopo l’incendio divampato lo scorso XXIV luglio nella discarica di bellolampo date contenuto nell’ultimo rapporto dell’Arpa Sicilia che hai seguito in avvisami di campionamento dell’ambiente in via Inserra il ...