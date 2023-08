Ultime Notizie Roma del 05-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 agosto 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura Gli ispettori dell’agenzia internazionale per l’energia atomica hanno avuto ieri ha chiesto al impianto nucleare di zaporizhia nel sud-est del paese non hanno trovato esplosivi non hanno visto Mine sui tetti degli uffici dei reattori dell’unità 3 ed è l’unità 4 e delle Salette turbine intanto Chi è che lancia i droni incontro una Porto Russo in Crimea la difesa di Mosca li respinge bersagliati dai ucraini in vari obiettivi nella penisola annessa dalla Russia andiamo in Niger i capi di Stato Maggiore della cova della comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale hanno lavorato ieri un piano per un possibile intervento militari che prevede anche come quando schierare le truppe dei colpi riporteranno al governo il presidente ...