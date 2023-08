Ultime Notizie – Papa Francesco a Fatima prega per la pace e sottolinea | “Chiesa accoglie tutti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 agosto 2023) Tappa aper, in visita in Portogallo per la Giornata mondiale della Gioventù. Accolto da circa 200mila persone, il Pontefice ha recitato il rosario nel Santuario con i giovani malati. Si affidano a Maria i dolori del mondo e siper la: “Preghiamo per la. Sia concesso al mondo un duraturo tempo di”, ha detto il Pontefice. “Lante e senza porte, è un santuario a cielo aperto, non ha porte. Questa è la casa della madre nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella, che è madre: porte aperte per, per facilitare l’incontro con Dio; e posto per, perché ognuno è importante agli ...