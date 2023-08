Ultime Notizie – MotoGp Silverstone 2023 | i risultati della sprint

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 agosto 2023) Alex Marquez ha vinto la garadel GpGran Bretagna disul circuito di, quinto vincitore sulle nove disputate. Il pilota spagnolo con la Ducati del Gresini Racingsi è imposto davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, e a Maverick Vinales con l'Aprilia. Quarto posto per Zarco, seguito da Aleix Espargaró, Martin e Miller. Completano la top ten Augusto Fernandez, Binder e Oliveira. Più indietro la Ducati del cmapione dle mondo Pecco Bagnaia, lontano dalla zona punti. Il leader del Mondiale ha chiuso 14° alle spalle di Bastianini, mentre è solo 19° Marc Marquez e 21° Quartararo.