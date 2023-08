Ultime Notizie – Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | medaglia di bronzo per Cretti | i tempi

(Di sabato 5 agosto 2023) Primaazzurra aididi. E’ arrivato ilcon Claudianell’inseguimento paralimpico individuale C5 donne su pista con il tempo di 3’43?269, battuta nettamente la britannica Newberry. Oro alla francese Gaugain e argento alla neozelandese Murray. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il livello del grande fiume infatti ha cominciato a decrescere nelleore, con la situazione generale che sembra migliorare. . . 5 agosto 2023Il Servizio idrografico di Stato ucraino dichiara l'area marina di sei porti russi nel Mar Nero come zona a rischio di guerra. Un video pubblicato dal canale Telegram di Rbc - Ukraine mostra quello ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 agosto. LIVE Sky Tg24

Brest Nell’ultima amichevole prima degli impegni veri, il Cagliari ha pareggiato 1-1contro il Brest, squadra francese che milita in Ligue 1. Gara vivace, in cui le due squadre hanno cercato di superar ...L'affare ormai sembra sempre più vicino alla conclusione. Tanto da mettere sul calendario anche il giorno dell'arrivo: Natan De Souza è atteso già domani in Italia, prima a Roma per le visite mediche ...