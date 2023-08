Ultime Notizie – “Devo pensare alla salute mentale”

(Di sabato 5 agosto 2023) Ricky Rubio, 32enne play dei Cleveland Cavaliers e della Spagna, salterà i Mondiali di basket 2023 per curare la propria. La federbasket iberica ha diffuso un breve comunicato per annunciare lo stop del giocatore. “Ho deciso di fermare la mia attività professionale per dedicarmimia. Voglio ringraziare la federazione per il sostegno totale e per la comprensione. Oggi ‘la famiglia’ ha più senso che mai. Grazie”, dice Rubio ringraziando il gruppo della Nazionale. “Vorrei che fosse rispettata la mia privacy, affinché io possa affrontare questi momenti. Darò altre informazioni quando sarà opportuno”, prosegue il giocatore. Rubio, MVP degli ultimi Mondiali, è rientrato in campo nella Nba a gennaio dopo un lungo stop per infortunio. Il play, una delle stelle del basket ...

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiPaintball in Friuli: ecco il nuovo campo di ...Il difensore brasiliano è sul mercato da tempo, ma nelleore il Nottingham Forest ha ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le5 agosto 2023...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiFernando Rumiz Scoppia un incendio, fiamme nella ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 agosto. LIVE Sky Tg24

Il giocatore vorrebbe restare a Cagliari per giocarsi le sue carte in Serie A. Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di ...Salerno Prosecutor Giuseppe Borrelli told a news conference on Saturday. The 45-year-old woman, the president of Bloomsbury USA, which is part of the group that, among other things, publishes the ...