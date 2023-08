Ultime Notizie – Beppe Vessicchio vince causa contro Rai su diritto d’autore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 agosto 2023) Il Maestrolaintentatala Rai per vedersi riconosciuti i diritti di utilizzo di musiche da lui composte e interpretate per il programma tv ‘La Prova del Cuoco’. La sentenza, pronunciata ieri dal Tribunale di Roma viene definita “un verdetto storico per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori” dal Nuovo Imaie. “La sentenza – sottolinea il Nuovo Imaie – ha ribadito con chiarezza che anche per questo tipo di utilizzazioni è doveroso da parte dell’emittente il pagamento dei diritti che spettano ai Produttori di Fonogrammi e agli Artisti Interpreti Esecutori”. Pertanto – prosegue il Nuovo Imaie – “al maestro, al Nuovo Imaie e a tutti si soggetti della filiera coinvolti che si erano associati ...