UFFICIALE – Martini lascia l’Inter Primavera | prestito in Serie C

(Di sabato 5 agosto 2023) Si lavora incessantemente sul mercato in casa Inter, anche per quanto riguarda i trasferimenti ‘minori’. Tra questi è da annoverare il passaggiodi Jacopo– centrocampista della– inC, al Foggia. COMUNICATO– Questa la nota del Foggia sull’arrivo di Jacopo: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale le prestazioni sportive del calciatore Jacopoa titolo temporaneo., centrocampista classe 2004 nato a Verona, cresce calcisticamente nelle giovanili del Chievo, facendo tutta la trafila nel club clivense per poi essere acquistato dalnell’estate del 2021, la società nerazzurra lo giro inalla SPAL, dove ...

L'Inter ha ceduto in prestito al Foggia (Serie C) il centrocampista Jacopo, classe 2004 ex Chievo e Spal.

