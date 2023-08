UFFICIALE – Manchester City | Gvardiol il più caro di sempre

Leggi su 11contro11

(Di sabato 5 agosto 2023) Sembrava essere l’unico tassello mancante di una squadra praticamente perfetta, costruita su precise indicazioni di Guardiola. Ora possono davvero dirsi completi. Ilha acquistato Joskodal Lipsia. La cifra monstre che hanno pagato i Citizens è di 90 milioni, offrendone circa 10 annuali, più bonus, al calciatore. Cosa ha convinto Guardiola e il suo proprietario a rendere il difensore croato il più pagato di? L’unione di qualità ed età è il mix perfetto da tenere a mente.è un difensore difficile da superare sia per terra che per aria, a meno che tu non sia Messi. Un difensore capace di fare passaggi millimetrici dall’altra parte del campo. Quindi si sta pagando anche la futuribilità di un calciatore che di futuro ne avrà sicuramente tanto. E certamente sarà ...