UFFICIALE – L’Inter conferma la nuova e ultima amichevole estiva | data e ora

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023)hato che dopo la sfida contro il Salisburgo in programma il prossimo 9 agosto, ci sarà un altro test importante prima della prima giornata di Serie A 2023-2024 contro il Monza., che scenderà in campo il 9 agosto alle 19:00 contro il Salisburgo in Austria, sarà attesa da un ulteriore match che chiuderà il pre-campionato. Domenica 13 agosto alle 20:00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si giocherà Inter-Egnatia, club di Rrogozhinë che milita nella massima divisione albanese. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...