Udinese | Sottil | «Semedo è un giovane molto interessante | così come Zarraga»

Andrea, tecnico dell', ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 2 - 1 sull'Al Rayyan: ' E' stato un buon test, in cui potevamo segnare molte più reti. Chi non ha giocato ...L'vince l'amichevole contro l' Al Rayyan per 2 - 1. Bei ritmi in campo tra le due formazioni ... La formazione dinon ci sta, e l'attaccante guineese non smette di rendersi protagonista. ...Chi supererà il turno, sfiderà l'di Andrea. Catanzaro e Foggia, si sono affrontate diverse volte dalla Serie A alla Serie C, mentre in Coppa Italia soltanto in cinque occasioni. Il ...

Sottil sui giovani dell'Udinese: "Semedo e Zarraga molto interessanti, ma diamogli tempo" TUTTO mercato WEB

Festy Ebosele, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine dell’amichevole vinta contro l’Al-Rayyan Festy Ebosele, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni uff ...Il tecnico dei bianconeri ha detto la sua in vista dei prossimi incontri che daranno il la alla stagione. Ecco le sue dichiarazioni post match ...