Ucraina | svolta droni marini nella guerra | Schiaffo a Putin

(Di sabato 5 agosto 2023) Un video mostra una nave militare russa inclinata su un latobase navale di Novorossijsk, nel Mar Nero. Sarebbe la 'Olenegorsky Gornyak', che i servizi di intelligence ucraini hanno rivendicato di aver messo fuori uso. La nave da sbarco di epoca sovietica avrebbe subito gravi danni e al momento non sarebbe in grado di svolgere missioni militari. "In termini di sicurezza questa è una grossa perdita per la flotta russa e per la pianificazione delle loro operazioni", ha commentato il portavoce dell'intelligence di Kiev Andrii Yusov, che ha aggiunto che i danni provocati alla nave sono "un grandeper Mosca e per il regime di". Si tratta della prima volta che un porto commerciale russo viene preso di mira dall'inizio del conflitto. Il porto sul Mar Nero, che ospita una base navale, cantieri ed è fondamentale per ...