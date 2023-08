Ucraina | nuovo attacco con droni marini | danneggiato una petroliera russa

(Di sabato 5 agosto 2023) In uncondotto conmarittimi, le forze provenienti da Kiev hanno preso di mira eunadi bandieranello stretto di Kerch. Secondo quanto riferisce l'...

In unattacco condotto con droni marittimi, le forze provenienti da Kiev hanno preso di mira e ... Secondo quanto riferisce l'agenziaUnian, la sala macchine dell'imbarcazione è stata ...Il pugno della Russia insi indurisce sempre di più. Unreport indipendente pubblicato dallo Humanitarian Research Lab dell'università di Yale fa luce sulla russificazione forzata della popolazione...Tra queste vi sono i 4 territori conquistati all'(regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, ... a firma di Elena Rozkova; Sergei Tolmachev, le elezioni Made in Russia presenteranno un...

Kiev colpisce un'altra nave russa vicino al ponte della Crimea: "Diversi marinai feriti" - Soprano russa Netrebko, licenziata, fa causa al Metropolitan Cancellate le esibizioni dopo l'inizio della guerra in Ucraina - Soprano russa Netrebko, licenziata, fa causa al M RaiNews

Un altro drone colpisce una nave russa. È stata danneggiata la petroliera chimica russa «SIG» nello stretto di Kerch. Alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti da schegge di vetro durante l’at ...A settembre si voterà in 26 delle 85 regioni in cui è articolata la vasta Federazione russa più la capitale. Lo zar ha messo in piedi un sistema che ...