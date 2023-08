Ucraina | missili russi su Zaporizhzhia e nell' area di Kiev | Zelensky | Raid su un centro trasfusioni | ci sono morti

...e nell'area di Kiev Diverse esplosioni udite in serata a Kiev e Zaporizhzhia con l'allarme antiaereo che ha suonato in tutta l'. Secondo quanto afferma Kiev, la Russia sta lanciando...Diverse esplosioni udite in serata a Kiev e Zaporizhzhia con l'allarme antiaereo che ha suonato in tutta l'. Secondo quanto afferma Kiev, scrive il Guardian, la Russia sta lanciandobalistici e Kh - 47M2 Kinzhal nelle città con alcuni rapporti che indicano che Mosca sta sparandodall'...Ad annunciarlo è stata su Telegram l'aeronautica di Kiev: isono stati lanciati a partire dalla regione russa di Tambov verso quellaoccidentale di Khmelnytskyi. L'aeronautica, ...

Guerra, le notizie di oggi. Ue: a Gedda intesa su integrità territorio ucraino, missili russi su Zaporizhzhia ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina giunge al giorno 528. Diverse esplosioni sono state udite a Kiev e Zaporizhzhia, con l'allarme antiaereo che ha risuonato in tutto il Paese. La Russia avrebbe lanciato missili bal ...Mosca, 5 ago. (Adnkronos) - Un caccia russo Su-30 ha intercettato un drone da ricognizione americano Mq-9A Reaper sul Mar Nero, impedendogli di violare lo spazio aereo russo. Lo hanno riferito le ...