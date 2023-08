Ucraina | la guerra con la Russia durerà altri 4 anni Pronti 20 mld L' annuncio choc del ministro ungherese

(Di sabato 5 agosto 2023) La notizia del 29 luglio che tutti hanno fatto finta di non vedere. Ildegli EsteriPéter Szijjártó ha affermato, c'è un video dove lo afferma, che i Paesi membri dell’Unione europea prevedono di finanziare lainper almeno, con uno stanziamento di circa 5 miliardi di euro l’anno Segui su affaritaliani.it

Il vescovo portoghese di Fatima Jose Ornelas ha parlato insieme a Francesco e ha chiesto la pace nei conflitti mondiali che colpiscono drammaticamente i bambini, compresa lain. Il ...E' iniziato a Gedda, in Arabia Saudita, il summit tra i consiglieri politici e diplomatici di oltre trenta Paesi sulla formula per mettere in campo un negoziato nellainTuttavia, a coloro che credono che l'sia troppo lenta durante l'offensiva, dirò che lanon è una competizione sportiva ", ha sottolineato il rappresentante della GUR del Ministero ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Iniziato in Arabia Saudita il vertice sulla pace. Presente la Cina ma non la ... la Repubblica

È il primo alleato europeo a fianco dell’Ucraina, guida la coalizione più belligerante della nuova Europa con Estonia, Lettonia e Lituania al traino, dietro la regia della Regno Unito, gruppo che ...PESCARA - “Sarà la banchina sud del Porto canale di Pescara a far da teatro domenica prossima, 6 agosto, a partire dalle ore 9.30, alla partenza della ...