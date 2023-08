Ucraina | il leader dei pacifisti denuncia | “Perquisito dai servizi segreti”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 5 agosto 2023) Vita sempre più dura inper i. I quali, purndo l’aggressione della Russia in corso da 17 mesi, non vogliono sposare la logica delle armi e andare a combattere, ma anzi spingono perché Zelensky e Putin trovino spazi di dialogo e trattativa. Il 3 agosto Yurii Sheliazhenko, giovane capo carismatico del Movimento Pacifista Ucraino ha reso noto sui social di avere subìto una perquisizione in casa da parte deispeciali ucraini – l’SBU – alla ricerca di prove di una sua presunta connivenza con i russi invasori. Connivenze che, sottolinea Sheliazhenko non esistono. Esiste invece una minoranza di cittadini dell’che sostiene che anche Kiev, e non soltanto Mosca, ha le sue colpe nell’aver violato il cessate il fuoco seguito agli accordi di Minsk sul Donbass del 2014. In ...