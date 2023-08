Ucraina | droni Kiev colpiscono petroliera russa vicino ponte Crimea – Video

Secondo quanto riporta l'agenziaUnian, la sala macchine è stata inondata dopo la potente esplosione provocata dai, provocando un'inclinazione della nave. Anche l'agenzia russa Tass ...AGI - Un attacco deinavali sullo stretto di Kerch avrebbe danneggiato, la notte scorsa, la petroliera chimica russa 'SIG' . In soccorso dell'imbarcazione è arrivata la nave 'Mercury' e secondo i media statali russi,...Nell'attacco feriti alcuni membri dell'equipaggio.navali di Kiev sul porto russo di ...

Droni navali di Kiev sul porto russo di Novorossijsk: “Affondata la nave d’assalto Olenegorskij Gornjak” la Repubblica

ATTACCO PETROLIERA RUSSA. Nella notte, un drammatico attacco ha colpito la petroliera russa Sig vicino allo stretto di Kerch ...Oggi e domani a Gedda in Arabia Saudita il vertice sui negoziati per l'Ucraina, presente anche la Cina. Nella notte danneggiata una petroliera russa in un attacco di droni marini vicino al ponte di ...