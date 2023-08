Uccide la moglie | la fa a pezzi con la motosega e nasconde i resti in tre valigie | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023)la, la fa acon lae nein tre. William Lowe Jr, ex veterano dei Marines, è statoa Delray Beach, in Florida. Tutto era iniziato quando, lo scorso 21 luglio, gli agenti avevano trovato in un canale trecontenentiumani gettate in acqua tra il 17 e il 20 luglio. Come riporta anche la CNN il 27 luglio sono state diffuse sui social alcune foto, compresa la ricostruzione del volto della vittima e scatti che ritraevano le borse utilizzate. Anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona gli agenti sono riusciti ad arrivare a William Lowe. Testimoni hanno riferito di aver visto un uomo fissare una delle...