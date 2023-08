Uccide il padre a coltellate al culmine di una lite | l’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 agosto 2023) a Cavernago in provincia di Bergamo È accaduto a Cavernago, in provincia di Bergamo, dove un uomo ha ucciso nel giardino di casa il. L’omicidio è avvenuto aldi una, l’ennesima tra genitore e figlio. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa allarmati dalle grida. La vittima è Umberto Gaibotti, 64 anni, ex operaio edile ucciso adal figlio Federico, di 30 anni. La vicina di casa ha detto al Corriere della Sera: «Eravamo in taverna, quando abbiamo sentito parecchie voci. Come siamo usciti di casa abbiamo visto ambulanze, automediche, carabinieri. La strada era chiusa e Umberto era steso a terra qui fuori, in giardino, coperto». La vittima viveva con la sorella, Maria Gaibotti, assente al momento del delitto perché in vacanza, dopo la separazione dalla moglie Cristina, infermiera ...